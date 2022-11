Los vinos de Monterrei se promocionan entre hosteleros y distribuidores de Vigo

La ciudad de Vigo ha acogido la última iniciativa promocional de la Denominación de Origen Monterrei, en la que han estado presentes más de medio centenar de profesionales de restauración y hostelería de toda la provincia. El Círculo de Empresarios de Galicia ha acogido una amplia representación del sector de hostelería, distribución, sumillería o restauración. Entre ellos se encontraban miembros de los establecimientos Casa Marco, Alameda 10, A de Quique, Chinchorro, Lourido, Rueiro, Veloso u O Retiro da Costiña.

Los asistentes han recibido información sobre las características edafoclimáticas de este territorio vitivinícola, su tradición e historia, además de variedades de uva o tipologías de vino. Asimismo han podido conocer las peculiaridades de los vinos de las bodegas que han formado parte de esta acción promocional: Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo, Castro de Lobarzán, Crego e Monaguillo, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Abeledos, Pazo de Valdeconde, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Manuel Vázquez Losada y Manuel Regueiro García.

“No es la primera vez que realizamos una acción de estas características en la ciudad olívica, y teníamos claro que debíamos repetirla, ya que se trata de un mercado atractivo para nuestro producto, por el importante número de establecimientos de hostelería y restauración con los que cuenta”, manifiesta la presidenta del C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva, “permitiendo, de este modo, a nuestras bodegas ampliar los canales de comercialización para sus productos”.