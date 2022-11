Los vinos de la D.O. Monterrei brillan en el firmamento Michelin

El Consello regulador de la denominación de origen Monterrei acaba de realizar, en Barcelona, una Masterclass destinada a prensa especializada, directores de compra y sumilleres de establecimientos de hostelería y restauración de la ciudad, que aglutinan la experiencia de una treintena de estrellas Michelin.

La iniciativa ha estado conformada por una sesión formativa sobre el territorio (características de suelo, clima, tipología de producto o variedades de uva, entre otras cuestiones), cata de vinos elaborados en Monterrei y armonía de los mismos con diferentes creaciones gastronómicas. A dicha actividad han asistido sumilleres de los establecimientos Cocina Hermanos Torres Restaurant **, Moments **, Oria *, Xerta *, Kökosnøt Andorra, La Banyeta, La Vinícola Wines; así como jefes de compra de hoteles y cadenas hoteleras como Mandarín Oriental 5 *, Hotel Palace 5 *, Hotel Majestic 5 *, Catalonia Hotels & Resorts.

También han estado presentes periodistas y prescriptores de medios e instituciones como Fundación La Caixa, Enoaula, I Magazine B-Guided, Associació Catalana de Sommeliers, Diario Sport, Cope Catalunya, Selectus Wines o The Rooms Collection Magazine. Las bodegas participantes en esta actividad han sido: Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo, Castro de Lobarzán, Crego e Monaguillo, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Abeledos, Pazo de Valdeconde, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Manuel Vázquez Losada y Manuel Regueiro García.

“Después de A Coruña y Ourense, es la tercera iniciativa que realizamos de estas características, ya que nos permite dirigirla a un público muy específico y concreto, en este caso en la ciudad de Barcelona”, reconoce la presidenta del Consello Regulador, Lara Da Silva. “Con ella buscamos un trato directo y exclusivo con los asistentes a la misma, a través de una presentación, en la que mostramos nuestras peculiaridades y características, además de la realización de una armonía gastronómica que demuestra el potencial de Monterrei con diferentes elaboraciones de cocina".