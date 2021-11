Los vinos de la comarca de Monterrei se promocionan en la 22ª edición de Xantar

Los tintos y blancos de Monterrei contarán con espacio propio en la 22ª edición del Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar, que se celebrará del 03 al 07 de noviembre en Expourense. La Denominación de Origen Monterrei volverá a aprovechar este evento gastronómico, la única Feria Internacional de Turismo Gastronómico acreditada por el Gobierno de España, para reforzar la imagen de marca, así como promocionar el producto que se elabora en el territorio entre los sectores participantes en este foro como canal de restauración y hostelería, distribución, escuelas de hostelería o prensa especializada, entre otros.



En la iniciativa del Túnel del Vino participarán las bodegas: Terras do Cigarrón, Ladairo, Pazo das Tapias, Fragas do Lecer, Tabú, Trasdovento y Gargalo. Asimismo, los vinos de la D.O. Monterrei estarán presentes maridando los platos elaborados con productos de calidad de Galicia en los showcookings de Xantar.



También en el marco de las acciones promovidas en Xantar, y dentro del XVI Encuentro Internacional sobre Gastronomía Saludable y Sostenible, tendrá lugar una cata de vinos de Monterrei, impartida por el director técnico de la denominación, Luis Miguel López Núñez, el próximo viernes, a las 14 horas.

“Xantar constituye un escaparate prioritario para presentar nuestros vinos, no sólo en catas comentadas sino a través de la presencia de nuestras bodegas en el Túnel del Vino, lo que permite mostrar el trabajo realizado, día tras día, por nuestro sector vitivinícola y reforzar nuestra apuesta por la calidad diferenciada”, asegura la presidenta del C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva.