Los usuarios vuelven a disfrutar de las pozas termales do Muiño da Veiga dos meses después

Los ourensanos volvieron a disfrutar este pasado fin de semana de las pozas termales do Muiño da Veiga tras permanecer prácticamente dos meses sumergidas bajo el agua. El incremento del caudal del Miño como consecuencia de las lluvias intensas provocó que las pozas do Muiño da Veiga estuvieran inutilizadas hace dos meses. Desde aquel momento hasta este pasado fin de semana los usuarios no pudieron disfrutar de ellas. Ahora, tras bajar el caudal del Miño la situación vuelve a la normalidad.