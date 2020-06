Un 62% de los turistas que anularon estancias termales por el confinamiento volverían a Ourense

Un estudio del Area de Benestar de la Diputación de Ourense refleja que un 62% de los turistas que anularon sus estancias en balnearios a causa del confinamiento volverían a elegir la provincia de Ourense para pasar sus vacaciones termales.

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, señaló que “el termalismo gana al coronavirus en la provincia termal” valorando que este informe “remarca la fortaleza de nuestra singular seña de identidad turística: el termalismo y el éxito de la anticipación en planificar la desescalada económica que el gobierno provincial viene realizando durante estos meses para hacer frente a los efectos sanitarios, económicos y sociales del COVID-19”.

El estudio elaborado por el Area de Benestar de la Diputación de Ourense se ha realizado sobre 1.109 personas para conocer la decisión de venir a los balnearios de la provincia a través del programa de Termalismo Social después de que el estado de alarma obligase a suspender el proceso de solicitud de plazas y anular los turnos de marzo a junio de este programa. Las conclusiones del estudio muestran que las personas no residentes en la provincia a las que se anuló la plaza por el confinamiento muestran un alto porcentaje en la decisión de volver a reservar plaza este año (62%) mientras el 8% no lo reservará de nuevo y el 30% aún no lo sabe.