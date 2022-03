Los transportistas volvieron a protestar con sus camiones en Ourense

Varias decenas de cabezas tractoras de camiones protagonizaron esta tarde una marcha lenta por el centro de la ciudad de Ourense. Entraron por el Puente del Milenio y, haciendo sonar las bocinas durante todo el trayecto, llegaron hasta la Alameda, donde comenzaron a estacionar ocupando, desde allí, un buen tramo de la calle Progreso, una de las principales arterias de la ciudad.

Coincidiendo con la llegada de los camiones a la Alameda, se unieron a la movilización de los transportistas unas 2.000 personas que se habían concentrado previamente en la Plaza Mayor. Eran familiares y amigos de los camioneros, y juntos protagonizaron una manifestación que recorrió la calle Progreso hasta el cruce con Xoan XXIII.

Los transportistas están viviendo su segunda semana de huelga y hoy volvieron a la ciudad de As Burgas para protestar por la importante subida que han registrado los carburantes, que para ellos es inasumible: “antes, llenar el tanque de combustible costaba 600 euros. El otro día me costó más de 900 euros, y con un depósito me llega para trabajar un día y medio”, explicó a COPE Ourense Roberto Santás, uno de los transportistas que participó en la marcha de hoy.

Audio Roberto Santás es uno de los transportistas que participó en la marcha de camiones en Ourense.









Pese a las retenciones de tráfico que se produjeron durante la movilización en calles como Marcelo Macías o la Avenida de Portugal, la gente que se cruzaban durante la marcha aplaudió a los transportistas durante todo el trayecto.