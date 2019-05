Los socialistas no descartan gobernar en minoría en el Ayuntamiento de Ourense

El Partido Socialista asume la responsabilidad de gobernar en el Ayuntamiento y en la Diputación provincial. Lo dijo esta mañana el ganador de las elecciones municipales en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino. En una rueda de prensa, destacó que “hoy es un día histórico para esta tierra. Hay un claro ganador, que es el Partido Socialista, y un claro perdedor, el Partido Popular. Asumimos el mandato ciudadano de gobernar tanto de esta ciudad como de esta provincia, y de hacerlo con responsabilidad. Vamos a cambiar a una familia que lleva gobernando desde hace 31 años la Diputación provincial y también vamos a cambiar al enviado de Feijóo que ha tenido paralizada esta ciudad durante cuatro largos años”.

El líder socialista señaló que no descarta gobernar en minoría, pero precisó que va a iniciar una ronda de contactos con el resto de los grupos que tendrán representación en el Ayuntamiento y en el organismo provincial con el fin de intentar llegar a acuerdos por el bien de la ciudad. Villarino señaló que es necesario rescatar a Ourense para evitar la extinción de la provincia y declaró que será necesario un gran pacto para que el PSOE pueda gobernar. En esos pactos, Villarino excluye al Partido Popular: “El gobierno del Concello de Ourense pasa, como el el caso de la Diputación, por un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas, excepto el PP, para intentar conseguir una nueva forma de hacer las cosas, sacando del atasco a la ciudad y a la provincia. En definitiva, tener futuro”.

Los líderes del PSOE valoraron los datos electorales

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos dé su apoyo al Partido Popular para permitir el gobierno del Partido Popular en la Diputación, Rodríguez Villarino señala que sería difícil de explicar: “Hay demasiada gente mirando. Además, Ciudadanos viene con el mensaje de la regeneración y sería muy difícil de explicar que no regenerara y no desparasitara la vida pública en Ourense. Creo que no lo va a tener fácil”.

Acompañó en la rueda de prensa a Rafael Villarino el secretario de organización provincial y senador, Juan Carlos Francisco Rivera, quien destacó que el PsdeG-PSOE ganó en todos los núcleos urbanos y en las comarcas más pobladas de la provincia, con mayorías absolutas o con resultados muy próximos a la mayoría absoluta. Y señaló que “el Partido Popular y su presidente provincial sufrieron la derrota más estrepitosa, por lo que emplazamos a las fuerzas políticas que obtuvieron representación en la Diputación a abrir un nuevo tiempo político y a reflexionar hacia dónde queremos conducir esta provincia: hacia la extinción, como ha sido la propuesta del Partido Popular hasta ahora, o hacia un nuevo tiempo político que permita a esta provincia tener una esperanza a medio plazo. Y precisó “eso exige cambiar la inercia de la Diputación y a su presidente de forma inmediata”.