Los organizadores del Festival “Pórtico do Paraíso” aseguran que el certamen no desaparecerá a pesar de que no contarán con el apoyo económico del Ayuntamiento de Ourense.

El director del Festival, Juan Enrique Miguéns, manifestó que la decisión del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, de no conceder la aportación económica al certamen es un “ataque muy fuerte a la línea de flotación” del festival “porque la mayor partida proviene de ahí” pero manifestó que ya se lo esperaban. Para Juan Enrique Miguens, a partir de ahora “veremos qué pasa con el resto de patrocinadores” y plantean un “modelo distinto”.

El Festival “Pórtico do Paraíso” recibió una subvención de 45.000 euros del Ayuntamiento de Ourense en la última edición y su presupuesto fue de 65.000 euros. En anteriores ediciones, durante el gobierno socialista, la inyección económica fue mayor y llegó a tener un presupuesto global de 100.000 euros.

Las coordinadora, Conchi Dasilva, manifestó que el gobierno no podrá eliminar este festival porque “no puede eliminar algo que no es suyo” ya que “no es del Ayuntamiento de Ourense” por lo que “sólo puede retirar el apoyo económico”

Los organizadores mantuvieron un total de cuatro reuniones con el gobierno de la ciudad de Ourense pero manifiestan que “nunca hubo interés de negociar” con “reuniones con improvisación y se pudieron simplificar en una porque la postura ya estaba tomada” resaltó Juan Enrique Miguéns.

El Festival “Pórtico do Paraíso” tendrá su siguiente edición en un plazo de seis meses, en marzo de 2020.