Los grupos del Ayuntamiento de Ourense definen la participación en los plenos de los concejales no adscritos

Todos grupos políticos del Ayuntamiento de Ourense coinciden en que el paso al grupo de no adscritos de los cuatro concejales de Democracia Ourensana y el de uno de Ciudadanos no pueden suponer un daño o un menoscabo para dichos grupos. Por ello han decidido solicitar un informe jurídico que avale la propuesta que pretenden llevar a Pleno, basada en un acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre los casos de transfuguismo.

Lo que pretenden es que aquellos grupos políticos afectados por el paso de concejales al grupo de no adscritos, tengan asegurada la representación en las comisiones, así como las retribuciones económicas y el personal de apoyo.

En la junta de portavoces que se celebró esta mañana, también se acordó el régimen de participación que tendrán los concejales no adscritos en los plenos y comisiones. Se mantendrá la misma fórmula acordada cuando fueron expulsados los díscolos de Democracia Ourensana, es decir, en cada moción que se debata en el Pleno, podrá intervenir uno de los 5 concejales no adscritos, que dispondrá de un turno de 2 minutos en cada intervención. Tendrán que ponerse de acuerdo para determinar quién interviene. Y también tendrán que llegar a un acuerdo a la hora de presentar mociones, porque en cada pleno sólo se podrá presentar una moción del grupo de no adscritos. Para este caso tendrán un tiempo de 5 minutos en la primera intervención y de 4 en la segunda.

Además, los concejales no adscritos no podrán asistir a las juntas de área ni al Consejo Rector del Consello Municipal de Deportes, aunque sí podrán hacerlo a las comisiones de pleno y de sugerencias, donde tendrán el mismo régimen de asistencia e intervención que en los plenos.

El próximo Pleno del Ayuntamiento de Ourense se celebrará el 4 de junio en el Auditorio Municipal.