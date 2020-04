Los foráneos del CD Barco se toman con paciencia las próximas tres semanas de confinamiento que les quedan

El CD Barco no es diferente al resto de equipos y sus jugadores intentan llevar la situación como buenamente pueden. La situación más complicada es para los foráneos. Son de diferentes puntos de España y, aunque algunos han decidido marcharse a sus lugares de origen, otros se han quedado en sus pisos en O Barco en espera de que la competición vuelva a reanudarse.

Uno de ellos es el delantero Juanito Bazo. Natural del Puerto de Santa María (Cádiz), ha tomado la determinación, junto con su pareja Alejandra, de quedarse. “Lo vamos llevando como todo el mundo, supongo. Al estar acompañado de mi pareja se hace más llevadero, pero el mono que tengo de fútbol cada día es mayor”. Reconoce que “decidimos quedarnos ya que recomendaron no viajar y, a mayores, para no perjudicar a nuestras familias”. Y como cualquier ciudadano lo va llevando como puede, “lo que tenemos claro es que tenemos que estar en casa y eso lo llevamos a rajatabla. Sólo salimos al súper, y uno de los dos. Por lo demás en casa, viendo series, películas, cocinando y haciendo deporte para intentar seguir en forma”. Y termina con un mensaje de solidaridad: “Tanto mi pareja como yo estamos aquí para ayudar a quien lo necesite. Sólo tienen que ponerse en contacto con nosotros”. Por el momento ya lo están haciendo con su vecina, una señora viuda a la que le hacen la compra y, de vez en cuando, desde la distancia le dan conversación, que en esta situación también es muy necesaria.

Vídeo Caique Gouveia, centrocampista del CD Barco

En otro piso se encuentra el brasileño Caique. Su situación es diferente ya que compartía piso con Iñigo Pisón y Oli, “pero cuando sucedió todo esto decidieron irse a Bilbao. Lo entiendo, ya que si yo estuviera a tres horas de casa también me marcharía”. Aunque ese fin de semana llegó su novia, Lucía, a visitarle. “Y tal y como se puso la cosa, y viendo que me quedaba, solo decidió quedarse aquí, conmigo. Es algo que le agradezco mucho ya que yo estando solo no sé cómo lo llevaría”.­ Y termina con un deseo, “que el fútbol vuelva cuanto antes, pero dejando claro que ahora mismo lo primero y más importante es la salud”.

Antonio Segura, lateral derecho del CD Barco, y su pareja

En la misma situación se encuentra Antonio Segura. Natural de Cartagena y que también convive con su pareja. “En mi caso no me parece que ya llevemos tres semanas, aunque si pienso que nos faltan otras tres se me hace muy largo”. En su caso aprovecha el tiempo para “terminar la carrera de Magisterio. Me falta un examen final para ser profesor de Primaria, ya que hay que pensar en el futuro al margen del fútbol. Y un detalle curioso, al menos en los tiempos que vivimos, “uso el teléfono para hablar con la familia y poco más. No tengo redes sociales y no me interesa nada la vida de la gente ni tampoco que conozcan la mía”. Es el día a día de tres jugadores del CD Barco, en pleno confinamiento en sus respectivos pisos.