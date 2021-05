Los díscolos de DO abandonan el partido al "no existir democracia interna" y pasan al grupo de no adscritos

Los concejales díscolos de Democracia Ourensana – María Teresa Rodríguez Garrido, María del Mar Fernández Dibuja y Miguel Caride- presentaron esta mañana un escrito por Registro y ante la Secretaría del Pleno ante la decisión de abandonar el grupo municipal de DO y pasar a la condición de concejales no adscritos. Además, Miguel Caride, diputado provincial, presentó por registro y ante la Secretaría de la Diputación Provincial su renuncia a continuar adscrito al grupo provincial de Democracia Ourensana y solicitud de pase a no adscrito.





En su renuncia, afirman que en el seno de ambos grupos municipal y provincial “no existe democracia interna” ya que “todas las decisiones las adopta unilateralmente el alcalde, Gonzalo Jacome sin atender a ninguna otra razón que no sea su propia voluntad, sin contar con nuestra opinión y no permitiéndosenos expresar nuestro parecer ni intervenir en ningún debate”. Además, señalan que no pueden seguir vinculados a las siglas de DO porque “representan todo lo negativo de esta ciudad”.





Los tres representantes políticos aseguran que permanecieron durante los últimos meses en un “discreto silencio observando la evolución de los acontecimientos” y “asistiendo atónitos al espectáculo del juego político de los grandes partidos que tienen la solución en sus manos y son incapaces de resolver la extravagante situación de que la tercera ciudad de Galicia esté gobernada por tres personas incapaces materialmente de ejercer la dirección política necesaria para atender a todos los problemas, retos y necesidades del Concello de Ourense”.