Los concejales díscolos abandonan Democracia Ourensana “antes de que los echen”, según Jácome

El alcalde de Ourense considera que el abandono del grupo de Democracia Ourensana por parte de los concejales María Teresa Rodríguez, María del Mar Fernández Dibuja y Miguel Caride, se ha producido “únicamente por intereses económicos”.

Jácome ha valorado la decisión de sus excompañeros de grupo municipal –que hoy han presentado en el Registro Muncipal los escritos en los que informan de su decisión de abandonar el grupo de DO y pasar a la condición de no adscritos- explicando que tomaron esa decisión una vez se les comunicó que no iban a ser convocados a las juntas de área porque no tenían disciplina de voto en los plenos. Con ello, dice Jácome, dejarían de percibir los algo más de 300 euros mensuales que cobran por asistir a las juntas de área.

Según el alcalde de Ourense “se van antes de que los echen”.