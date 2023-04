Los bomberos controlan un incendio en un edificio deshabitado en la calle Reza de Ourense

Los Bomberos controlan un incendio en un edificio deshabitado en la calle Reza y evitan que se propague a los edificios colindantes. Según informó el Concello de Ourense, el incendio se originó a las 5 horas en el edificio número 4 de la calle Reza, que estaba deshabitado, y se extendía a través de la cubierta a los colindantes, números 2- también deshabitado- y número 6 -con uso de almacén-. La Policía Local cortó el tráfico en la calle Reza y Progreso mientras trabajaban los efectivos de Bomberos. La calle Progreso está abierta al tráfico desde las 09: 54 horas pero no la calle Reza ya que la situación está controlada pero el fuego no está totalmente extinguido. Como consecuencia de la intervención en la zona, uno de los locales comerciales de la calle Progreso -una óptica- no pudo desarrollar su actividad. El incendio no causó daños personales y se investigan las causas.