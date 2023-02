Lola Herrera: "Me siento muy bien en Ourense"

La actriz Lola Herrera aseguró que se siente “muy bien” en Ourense y señaló que le “parece estupendo darme el lujo de viajar y llegar a la ciudad con lo último que hago y compartirlo con mis amigos de Ourense”.





En una entrevista en Cope Ourense, Lola Herrera indicó que “desde que empecé creo que no he faltado ni una vez que salí de gira, que ha sido continuamente, de Ourense” por lo que “creo que no se ha quedado ni una sola función sin ir a Ourense y me siento muy bien”.





Lola Herrera representa “Adictos” este próximo domingo, día 26 de febrero, a las 19 horas en el Teatro Principal de Ourense. En Cope Ourense, realtó que la obra “habla de nuestra sociedad y del mundo en el que vivimos; habla de los problemas que tenemos ahora mismo y los problemas inmediatos”. “El futuro está a la vuelta de la esquina y me complace mucho hablar de lo que vivimos con personajes potentes como mujeres con Ana Labordeta y Lola Baldrich” resaltó la actriz.





Lola Herrera indicó que es un “placer tener los años que tengo y llegar en mis condiciones” porque “disfruto de mi pasión”.