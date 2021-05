"Yo no he cambiado, ha cambiado Ciudadanos y por eso he tomado la decisión de causar baja como afiliado y miembro del Consejo General en el día de hoy, una decisión difícil y muy meditada". Así ha anunciado Laureano Bermejo, concejal de Ciudadanos en Ourense y exsecretario de organización del partido en Galicia, que abandona la formación naranja. Lo hace el mismo día en el que otros tres miembros de la Corporación municipal ourensana, los tres “díscolos” de Democracia Ourensana, también anunciaron su paso al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de la ciudad de As Burgas.

En un mensaje que ha colgado en redes sociales, Bermejo recuerda que se afilió a Ciudadanos en 2014, pero afirma que "el partido ha pasado de ser un proyecto ilusionante, diseñado para transformar España, a ser una muleta más de Sánchez y su banda”.

Además, acusa a la actual dirección del partido de “carecer de capacidad de crear un proyecto ilusionante que atraiga a esos votantes que, a día de hoy, se vuelven a sentir huérfanos”.

Bermejo asegura que seguirá defendiendo, como concejal no adscrito, los valores de centro y liberales, y que seguirá trabajando y escuchando a los vecinos para mejorar la ciudad de Ourense. “Mi paz interior no es negociable”, concluye su escrito.

????¡Yo NO he cambiado, ha cambiado Cs!



??En el día de hoy causo baja como afiliado y como miembro electo del Consejo General.



??Seguiré defendiendo, como concejal no adscrito, los intereses y los valores que llevaron a los ourensanos a mostrarme su confianza en el 2019. pic.twitter.com/lPklDSZOdL — Laureano Bermejo?????? (@LaureanoBermejo) May 13, 2021









