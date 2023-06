El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, manifestó que “las puertas no están cerradas” para concurrir Democracia Ourensana a las próximas elecciones autonómicas. “Las puertas no están cerradas ni muchísimo menos porque es un tema clave para Ourense, un tema de ser o no ser” resaltó Gonzalo Jácome en una entrevista en Cope Ourense.





“Mi discurso de investidura hay que leerlo entre líneas y fue bastante claro” indicó el líder de Democracia Ourensana, quien añadió que “cruzaremos el río cuando lleguemos a él”.





Gonzalo Jácome manifestó que “tocaremos ese tema con el PP” tras el acuerdo entre ambos partidos para permitir que gobierne la lista más votada en Concello de Ourense y Diputación Provincial, y reiteró que “hay que esperar a que pasen las elecciones generales y luego empieza la carrera”.





Democracia Ourensana no se presentó a las pasadas elecciones autonómicas tras el acuerdo alcanzado entre los dos partidos para gobernar Concello de Ourense y Diputación Provincial.