Las DO vitivinícolas de la provincia de Ourense muestran su satisfacción con los resultados finales de la vendimia. La DO Ribeiro logra 11,5 millones de kilos de uva, un 12% más que el año pasado. La DO Valdeorras consigue cerca de 8 millones de uva de diferentes variedades amparadas con el godello como estrella, y supera en 1,5 millones de kilos de uva la de 2022. Buenos datos también en la DO Ribeira Sacra o en Monterrei, donde se logran una cosecha récord con cerca de 7 millones de kilos de uva, medio millón más que el año anterior.