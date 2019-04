Las licencias de la Plaza de San Antonio y la ordenanza del botellón, temas de debate para el Pleno de Ourense

Mañana, viernes, se celebrarán dos plenos en el Ayuntamiento de Ourense. La primera sesión tiene carácter extraordinario y en ella se debatirá una propuesta que plantea Democracia Ourensana. El grupo que lidera Gonzalo Pérez Jácome propone exigir al gobierno de Jesús Vázquez que se declaren nulas las licencias del subsuelo de la Plaza de San Antonio y se recupere el espacio público en el que se ubica un aparcamiento subterráneo privado.

Recordamos que el Juzgado Contencioso Administrativo había concedido un plazo al Ayuntamiento para que se revisaran las licencias que fueron concedidas en tiempos del gobierno bipartito.

El Alcalde de Ourense ha afirmado que se está trabajando en la tramitación de ese expediente, y considera que la propuesta de Democracia Ourensana roza la ilegalidad.

Tras esa sesión plenaria extraordinaria se celebrará el Pleno ordinario correspondiente al mes de abril. En el orden del día destaca la propuesta del grupo de gobierno para aprobar la ordenanza contra el botellón. Al Partido Popular no le llegaría con el voto de sus concejales para aprobar inicialmente la ordenanza, pero los grupos de la oposición consideran que la ordenanza se ha elaborado de manera apresurada, incorporando y desestimando las enmiendas sin criterio.

El alcalde señaló que "la proximidad de las elecciones están marcando la política de los grupos, aún cuando en Madrid, dijo, el PSOE está gobernando a golpe de decretazo, aquí su objetivo es la paralización de los proyectos".

Jesús Vázquez señaló que "el Partido Popular no quiere el botellón porque no aporta nada. Se trata de un problema de salud pública y, además, ocasiona molestias, ruido y vandalismo”, y aseguró que “el Partido Popular va a seguir adelante y, si no se aprueba en el Pleno, serán los grupos de la oposición los que tendrán que dar explicaciones”.

El alcalde hizo estas declaraciones en rueda de prensa en la que dio cuenta de los asuntos tratados hoy en la reunión de la Xunta de Goberno local. Entre ellos destaca la aprobación de la liquidación provisional de los gastos de demolición parcial y reconstrucción de un edificio en la Avenida de Pontevedra, que asciende a 445.692,82 euros. La Xunta de Goberno asumió íntegramente el contenido del informe jurídico y de los informes técnicos, y ahora se requerirá a los propietarios para que procedan a su abono. El departamento de Contratación procederá a los trámites precisos para contratar una empresa especializada. Y, en caso de ser preciso, se solicitará un mandamiento judicial de entrada en la propiedad para proceder a la ejecución subsidiaria acordada.