Las carreteras ourensanas registraron 38 accidente durante el puente de la Constitución-Inmaculada

El subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense reforzó sus servicios entre los días 4 y 8 de diciembre, jornadas en las que la aparición de la nieve complicó la circulación en varios puntos de la provincia.

Según informa el Instituto Armado, en los accidentes registrados durante esos días, la mayoría relacionados con el atropello de animales, se vieron implicados 55 vehículos y, aunque no hubo que lamentar fallecidos ni heridos, 11 personas resultaron heridas leves.

Además, 1.718 conductores fueron sometidos a las pruebas de alcohol y drogas que se realizaron en 33 puntos de control, y 68 dieron resultado positivo, siendo detenido uno de ellos por quintuplicar la tasa de alcohol permitida.

La nieve apareció en la mañana del viernes en la OU-540, que une Ourense y Portugal, sorprendiendo a turismos y camiones, y las patrullas de la Guardia Civil tuvieron que auxiliar en diversas salidas de vía.

La nieve también cubrió la calzada en la A-52, entre Verín y el límite con la provincia de Zamora; en la N-541, en el alto do Paraño; en la OU-536, entre el alto do Couso y el alto do Furriolo; y en carreteras de los concellos de Calvos de Randín, Cualedro y Celanova.

La carretera OU-704, que da acceso a la estación de montaña de Manzaneda, estuvo cortada al tráfico por la acumulación de nieve.

Y la OU-122, en la parroquia de Casaio, en el concello de Carballeda de Valdeorras, sólo pudo ser transitada por turismos con cadenas y se cerró al tránsito en el límite con la provincia de León.