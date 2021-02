Lama afirma que no entregará sus actas porque Ciudadanos podría "desestabilizar varias instituciones"

Montserrat Lama contesta a la dirección de Ciudadanos que no entregará sus actas en el Concello de Xinzo da Limia y la Diputación de Ourense porque “no estoy de acuerdo con la estrategia” de su ex partido que supondría “desestabilizar varias instituciones en un momento tan complicado” y “no lo voy a permitir”.

En una entrevista en Cope Ourense, Montserrat Lama aseguró que su ex partido intentó “sacar un rédito político en el Concello de Ourense a través de la situación en la Diputación” pero “ellos tenían otra visión y yo no lo comparto” y en las negociacioones “no se me tuvo en cuenta y teníabn su estrategia preparada”. En ese sentido cree que se intentó “sacar tajada política de ello de modo ruín”. Por ello, Montserrat Lama pasa al grupo de no adscritos en Concello de Xinzo y Diputación tras casi dos años en Ciudadanos.