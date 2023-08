Juan M. Casares, presidente de la Ruta do Viño de O Ribeiro

La Ruta do Viño de O Ribeiro viene de nombrar su nueva junta directiva en las elecciones de la asamblea general celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ribadavia. La única candidatura presentada está encabezada por Juan Manuel Casares Gándara como presidente del Consello Regulador de la D.O de O Ribeiro y que también lo será de la asociación Ruta do Viño de O Ribeiro en los próximos años.

La vicepresidencia recaerá en el Ayuntamiento de Boborás, la secretaría estará representada por el Ayuntamiento de Ribadavia y la tesorería por el Ayuntamiento de Leiro. Entre el resto de vocales conformadores de la junta directiva se encuentran cuatro entes públicos más y otros cinco privados, estos últimos representantes de los alojamientos, bodegas, cosecheros, restaurantes y el sector del ocio.

La nueva junta trabaja ya en la creación de un completo programa de actividades de promoción para lograr un gran incremento de visitas a la Ruta do Viño de O Ribeiro durante todo el año, logrando así desestacionalizar los momentos de consumo de turismo en la zona. Según el presidente recientemente reelegido, Juan M. Casares, “el gran objetivo sigue siendo promocionar el territorio histórico de O Ribeiro como un destino turístico de calidad, desestacionalizado y sostenible.”