Jornadas de Puertas Abiertas en la Ruta del Vino de Monterrei

La Ruta del Vino de Monterrei, en colaboración con Turismo de Galicia, organizará entre los días 2 y 4 de junio las Jornadas de Puertas Abiertas, en la que participarán grupos de turistas y visitantes. procedentes de varias ciudades gallegas. De hecho, negocios de hostelería de la zona ya tienen reservas con la llegada de autobuses de Vigo, A Coruña y Ourense.

Jonatás Gago, presidente de la Ruta do Viño Monterrei, asegura que está “muy satisfecho con el interés que está suscitando el evento, ya que una gran parte de las actividades ya tienen las plazas cubiertas”.

Siete bodegas de la DO Monterrei ofrecerán visitas guiadas por sus instalacionesacompañadas de una degustación de su vino. El horario de visitas será el sábado a las 11,00, a las 12,30 y a las 17,00 horas y el domingo a las 12,00 horas en las bodegas Daniel Fernández, Fragas do Lecer, Bodega Gargalo, Pazo de Valdeconde, Terras do Cigarrón, Bodega Triay y Vía Arxéntea.

También forman parte de esta jornada restaurantes asociados a la ruta -O Segredo do Retiro y Parador de Monterrei- con menús especiales maridados con vino de Monterrei. Se realizarán ofertas especiales en los establecimientos O Retiro do Conde, Villa de Verín y Parador de Verín-Monterrei.

También, se incluyen variadas actividades como “Armonía de vinos de Monterrei y Jamón Ibérico” el viernes a las 20,00 horas en el Hospital da Trindade del Castillo de Monterrei. El sábado, está previstó el obradoiro “Artesanía y vino” a las 17,00 horas en la Escuela de Artes y Oficios de Verín, y “Cata de Estrellas”, una observación astronómica acompañada de vino.

Finalmente, el domingo se celebrará el “Túnel de Añadas de las bodegas de la Ruta do Viño Monterrei” a las 12,00 horas en el Hospital da Trindade. Habrá también una ruta por loslagares rupestres de Oímbra y visitas guiadas al Castillo.