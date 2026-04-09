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Jorge Bermello tendrá una plaza en su honor en el Centro Comercial Ponte Vella de Ourense

El gerente del centro comercial, Marcos Vila, lo anunció en la celebración del cumpleaños de Bermello entre la ovación de los asistentes

La Plaza Jorge Bermello se inaugurará en la segunda quincena del mes de mayo

La Plaza Jorge Bermello se inaugurará en la segunda quincena del mes de mayo

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

Jorge Bermello tendrá una plaza en su honor en el Centro Comercial Ponte Vella. Lo anunció el gerente del centro comercial, Marcos Vila, en la celebración del 90 cumpleaños de Bermello entre la ovación de los asistentes.

PARQUE INFANTIL 

Aquí se situará el parque infantil

Aquí se situará el parque infantil

La Plaza Jorge Bermello incluirá un parque infantil en el interior de Pontevella. El acto de inauguración está previsto para la segunda quincena del mes de mayo

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