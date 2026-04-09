Jorge Bermello tendrá una plaza en su honor en el Centro Comercial Ponte Vella de Ourense
El gerente del centro comercial, Marcos Vila, lo anunció en la celebración del cumpleaños de Bermello entre la ovación de los asistentes
Ourense - Publicado el
1 min lectura
Jorge Bermello tendrá una plaza en su honor en el Centro Comercial Ponte Vella. Lo anunció el gerente del centro comercial, Marcos Vila, en la celebración del 90 cumpleaños de Bermello entre la ovación de los asistentes.
PARQUE INFANTIL
La Plaza Jorge Bermello incluirá un parque infantil en el interior de Pontevella. El acto de inauguración está previsto para la segunda quincena del mes de mayo
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE ORENSE
COPE MÁS ORENSE
"Solamente hubo uno que le hizo un expediente a Jéssica por faltar al trabajo y acabó siendo él el expedientado"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h