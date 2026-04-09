Jorge Bermello tendrá una plaza en su honor en el Centro Comercial Ponte Vella de Ourense

La Plaza Jorge Bermello se inaugurará en la segunda quincena del mes de mayo

Jorge Bermello tendrá una plaza en su honor en el Centro Comercial Ponte Vella. Lo anunció el gerente del centro comercial, Marcos Vila, en la celebración del 90 cumpleaños de Bermello entre la ovación de los asistentes.

PARQUE INFANTIL

Aquí se situará el parque infantil

La Plaza Jorge Bermello incluirá un parque infantil en el interior de Pontevella. El acto de inauguración está previsto para la segunda quincena del mes de mayo