Jesús Vázquez: "Era necesario un gobierno que permitiera sacar adelante unos presupuestos a la primera"

El ex alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, aseguró que era “necesario” un gobierno que “permitiera sacar adelante unos presupuestos a la primera” y así “ no estar sujeto al no permanente de una oposición”.

En una entrevista en la Cadena Cope, Jesús Vázquez recalcó que los presupuestos es “uno de los elementos importantes para que la ciudad pueda avanzar” y por ello “fue uno de los compromisos y uno de los motivos que hicieron que decididamente fuesemos a por esa coalición o ese pacto” con Democracia Ourensana.

Jesús Vázquez no pudo sacar adelante como alcalde unos presupuestos durante su mandato municipal. Ahora, como miembro del gobierno de coalición de PP y Democracia Ourensana, se presentaban esta mañana los presupuestos del 2020. El ex regidor municipal recalcó que “la ciudad no podía estar bloqueada por la oposición” y por ello “en las próximas semanas se seguirán dando los pasos para la aprobación definitiva de los presupuestos”.