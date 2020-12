Jesús Vázquez califica de "despropósito" el tiempo del gobierno de Jácome en el Ayuntamiento de Ourense

El coordinador del Grupo Municipal Popular califica de “despropósito” el tiempo que se ha vivido este año en el Concello de Ourense desde que gobierna Gonzalo Pérez Jácome.

Así lo expresaba Jesús Vázquez en una entrevista en COPE Ourense: "yo creo que ha sido un despropósito por parte del alcalde y de su grupo, Democracia Ourensana, enrocándose en no dar explicaciones ante graves acusaciones, y de querer gobernar a base de ocurrencias", señaló.

El que fue alcalde de Ourense hasta la ruptura del Partido Popular con su socio de gobierno, Democracia Ourensana, hizo un rápido balance del año que ya se acaba criticando la falta de entendimiento, de gestión y de cordura en el gobierno de Jácome que, asegura Jesús Vázquez, "ha heredado proyectos reales del anterior equipo de gobierno que ahora está inaugurando, y se dedica a prometer proyectos irrealizables".

Al nuevo año el líder del PP de Ourense le pide "un gobierno estable y respaldado por 14 votos o más, para evitar oposiciones nefastas. Un gobierno de entendimiento que pueda sacar adelante los proyectos vitales para los próximos años de esta ciudad", dijo Jesús Vázquez refiriéndose al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), a la presentación de unos presupuestos para 2021 "acordes a las nuevas circunstancias y que den cobertura a todo el ámbito social, y respaldo a los autónomos y la hostelería", según precisó, e ir dando cumplimiento a las necesidades de la ciudad, como las calles o los parques y jardines.

Jesús Vázquez insistió en la necesidad de dejar de pensar en las siglas para conseguir un gobierno estable para Ourense. "El PSOE ha vuelto a decir que no a un gobierno de coalición. Y si sólo pensamos en cada uno, en que yo quiero ser el alcalde por encima de todo, y yo no voy a renunciar a eso, o yo no voy a renunciar a lo otro, pues así nunca llegaremos a ponernos de acuerdo y la ciudad seguirá sufriendo", ha dicho.