Jesús Vázquez ha reconocido que los resultados electorales en Ourense no fueron los que esperaba “mi honestidad y mi carácter me impiden poner paños calientes: no son los resultados que esperábamos, y sabemos que lo positivo para esta ciudad sería una mayoría, para poder gestionarla sin las manos atadas”. Así lo ha señalado en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento. El alcalde en funciones y cabeza de lista del Partido Popular afirmó que se había puesto en contacto con Rodríguez Villarino para poder sacar del bloqueo a la ciudad de Ourense.

Y ese que Vázquez ha dicho que está dispuesto a todo lo que sea positivo para la ciudad, y en ello incluye el poder llegar a un diálogo con el Partido Socialista. “Nosotros estamos abiertos a ello porque es necesario que esta ciudad salga adelante y que no vuelvan a darse circunstancias pasadas”, ha dicho, “estoy dispuesto a hablar con Villarino, o con cualquier otra persona que busque la moderación y que defienda los intereses de Ourense”.

Sobre un posible pacto del PSOE con Democracia Ourensana, el líder del PP ha asegurado que sería terrible para la ciudad.

Jesús Vázquez declaró, además, que se siente respaldado por la dirección del partido a nivel regional y que descarta dimitir: “durante la campaña, la gente me ha estado diciendo que me votaban a mí, y por ello debo lealtad a todos los ciudadanos que han confiado en mí”.