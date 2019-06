Jesús Vázquez anuncia que no formará parte del gobierno conjunto de PP y Democracia Ourensana

El portavoz del PP y ex alcalde, Jesús Vázquez, anunció que no formará parte del gobierno conjunto de Democracia Ourensana y PP en el Ayuntamiento de Ourense y no será el cabeza de lista del PP en las próximas elecciones municipales.

Jesus Vázquez señaló que estudiará su futuro en el Ayuntamiento de Ourense tras tomar hoy posesión como concejal.

El ex alcalde señaló que el pacto de gobierno con Jácome “no era la opción inicial” pero “es necesario un gobierno de mayoría y no sería una alternativa mejor un gobierno en minoría” tras “ver lo ocurrido en los cuatro años anteriores”.

“Fui leal a mis principios y a mi partido y sabía que todo mi grupo sería leal en este día a lo que dictaminó el PP” recalcó Jesús Vázquez, quien añadió que esto “no es un hecho aislado” tras “cuatro años de bloqueo” por lo que “deseo que los políticos estemos a la altura para ofrecer un gobierno estable para salir adelante”.