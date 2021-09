Jácome pretende comprar relojes de lujo a sus asesores con dinero público, según el PSOE de Ourense

"El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, pretende comprar relojes de lujo a sus asesores con dinero público de las arcas del Concello, además de teléfonos inteligentes de reconocidas marcas comerciales, dispositivos informáticos e, incluso, una moto eléctrica de última generación". Así lo denuncia el PSdeG-PSOE de Ourense.

En un comunicado, los socialistas aseguran que son los propios asesores quienes están solicitando los presupuestos, y señalan que es una forma de proceder de dudosa legalidad, puesto que el personal de confianza no puede asumir tareas propias de los funcionarios, y menos cuando se trata de "adjudicar a dedo contratos a empresas amigas para la adquisición de material que en absoluto tiene que ver con el desempeño de las funciones de la propia alcaldía".

Según explican, el grupo municipal socialista tiene constancia de que el personal eventual de Jácome solicitó un presupuesto a una teleoperadora para la adquisición de 14 smartphones y cuatro smartwatches, por valor de casi 15.000 euros.

Aseguran también los socialistas que existe un presupuesto para la compra de 18 ordenadores portátiles y 6 ordenadores de mesa, siete monitores LED, seis teclados y sus correspondientes ratones, por valor de 18.000 euros.

Y añaden la posible compra de una scooter eléctrica, cuyo precio asciende a 6.500 euros, según el presupuesto registrado por un concesionario ourensano.





JÁCOME RESPONDE AL PSOE: "CREE EL LADRÓN QUE TODOS SON DE SU CONDICIÓN"

La respuesta del alcalde no se ha hecho esperar. También en un comunicado, ha calificado de "absolutamente surrealistas" las declaraciones del PSOE.

Según explica Jácome, los relojes no son de lujo, sino relojes inteligentes, de unos 300 euros, y no son para uso particular de ningún asesor, sino que serán utilizados por los ingenieros informáticos del Centro de Inteligencia Artificial, para comprobar el funcionamiento de estos dispositivos, de diferentes páginas web y de aplicaciones del Concello de Ourense.

El alcalde de Ourense entiende que el Ayuntamiento necesita disponer de buenas herramientas tecnológicas. Es el caso de los teléfonos de alta gama que se van a adquirir para diferentes áreas municipales. "El Concello necesita disponer de alta tecnología y eso no es despilfarrar", precisa.

No aclara el comunicado de Jácome qué ocurre con la moto eléctrica de última generación. Pero descalifica al PSOE asegurando que "cree el ladrón que todos son de su condición".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado