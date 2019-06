Jácome: "Por primera vez en la historia un partido independiente llega a la alcaldía en una capital"

El nuevo alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, manifestó que “por primera vez en la historia” un partido independiente como Democracia Ourensana “gobierna en una capital de provincia” y es un “hito” ya que “es difícil enfrentarse a los grandes partidos”.

En su primer discurso tras ser elegido alcalde con los votos de Democracia Ourensana y PP, Jácome manifestó que el partido se fundó hace 18 años y aseguró que “no me hubiera metido” en este proyecto “si al principio me hubieran dicho que tardaría 18 años en ser alcalde”. Jácome recordó que es la tercera vez que forma parte de la corporación municipal del Ayuntamiento de Ourense y la quinta vez que se presentó como candidato a la alcaldía.

Jácome quiso “dar las gracias al pueblo de Ourense” porque “desde hoy soy el alcalde de los ourensanos”. Sin embargo, considera que “no siente nada” por las felicitaciones o enhorabuenas a su persona por resultar elegido alcalde ya que “cuando me tienen que dar la enhorabuena es cuando se realicen los proyectos” pero “no ahora”.

“Me encantaría que en la primera obra que hiciéramos me felicitaran porque ahora no me dice nada las felicitaciones si no puedo cambiar la ciudad” recalcó el nuevo regidor, quien añadió que “si yo en cuatro año no consigo hacer lo que prometí, lo tengo que volver a poner en la lista de fracasos de mi vida”.

Gonzalo Jácome manifestó que en la actualidad la ciudad de Ourense se enfrenta a dos retos en este mandato municipal “conseguir que en Ourense se viva mejor y que en Ourense se pueda vivir parando la sangría de pérdida de población”.