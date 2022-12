Jácome felicita a A Coruña por la sede de la AESIA

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha felicitado a la ciudad de A Coruña por haber sido elegida por el Gobierno central para albergar la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).

El regidor ourensano manifestó que “prefiero que venga a A Coruña antes que a otra ciudad que no esté en Galicia”, y señaló que “queda la duda de qué pasaría si la Xunta de Galicia hubiera apostado por Ourense y no por A Coruña” precisando que “ha sido una clara discriminación de la Xunta haber apostado por A Coruña, ya que no es una ciudad que esté en un territorio despoblado, como la provincia de Ourense, y no han seguido la filosofía de esta nueva sede, que era descentralizar e ir a zonas de despoblamiento. Ourense cumplía esa condición y teníamos todos los requisitos técnicos”, explicó Jácome afirmando que “creemos que la Xunta nos ha hecho daño”.

Además, el alcalde de Ourense criticó al Gobierno de España ya que las sedes de las agencias de Inteligencia Artificial y Espacial estarán, respectivamente, en A Coruña y Sevilla “es decir, van donde hay alcaldes socialistas, por lo que creo que hay un sesgo político que no tiene que ver con el reparto administrativo más lógico e idóneo”, sentenció Gonzalo Pérez Jácome.