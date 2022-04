El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, convocará un pleno la próxima semana para aprobar el convenio de colaboración entre el Concello de Ourense y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para las obras de la senda fluvial entre Outariz y el regato do Val. La expulsión por parte de Jácome de la edil no adscrita María Dibuja motivó que los grupos de la oposición abandonasen el pleno y no se pudiese aprobar este acuerdo que requiere mayoría absoluta de la corporación municipal.