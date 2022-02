Jácome califica de "matón" al portavoz del BNG y pide a la Policía desalojarlo del pleno de Ourense

El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, calificó de “matón y macarra” al portavoz del BNG, Luis Seara, y obligó a la Policía Local a desalojarlo del pleno municipal tras la polémica suscitada después de que mostrase unos papeles sobre una supuesta denuncia contra el portavoz nacionalista por un vecino. Jácome señaló que esos hechos se produjeron tras el acto convocado por la Xunta de Galicia el pasado martes sobre la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega y, según señaló Jácome, “tras ser abucheado Luis Seara por los presentes llamó a una persona de 70 años” para “amenazarla” por su actitud.





En ese momento en el pleno, Luis Seara respondió y el regidor municipal le llamó al orden y lo expulsó de la sesión plenaria por lo que pidió a la Policía Local que lo desalojara. “Está usted expulsado del pleno, esto no es su dictadura y aquí no manda, esto no es la Unión Soviética” señaló el alcalde de Ourense en referencia al portavoz del BNG.





Tras abandonar el pleno el BNG, los ediles de PSOE, PP y Ciudadanos se quedaron en el pleno para votar a favor de la construcción de la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega. Tras este punto, decidieron abandonar la sesión plenaria ante el incidente con el portavoz del BNG.