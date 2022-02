Jácome afirma que las modificaciones planteadas al PXOM "no entrañan ningún riesgo" para el Concello

El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, aseguró que los técnicos municipales le confirman que las modificaciones planteadas al PXOM “no entrañan ningún riesgo” para el Concello de Ourense.





En una entrevista en Cope Ourense, Jácome sale así al paso de las declaraciones vertidas por la edil de Urbanismo del Concello de Ourense, Sonia Ogando, también en Cope Ourense donde aseguraba que eran “muy peligrosas” tres modificaciones al PXOM que quiere introducir el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, y ya había solicitado informes técnicos y jurídicos.





El regidor municipal señaló que es una “invención” de la edil popular porque “tú te tienes que fiar de los técnicos y el jefe de servicio de planeamiento urbanístico del Concello de Ourense dijo que eran procedentes y no entrañaban ningún riesgo”. Por ello, considera que “ella políticamente no las quiere hacer y busca otras personas que le den la razón y como ese técnico no le vale busca a otros”.





Estas tres modificaciones plantedas por el alcalde de Ourense y cuestionadas por la edil de Urbanismo son las Torres de Copasa en el río Miño, la Finca Mariñamansa con el rascacielos y el PERI de As Caldas.





Con respecto al proyecto de rascacielos, Jácome apuesta por él como una “atracción turística y económicamente sería bueno para Ourense” ya que sería “el edificio más grande de toda España y vendría gente de toda España para ver el edificio singular en Ourense”.