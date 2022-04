Un itinerario fotográfico apuesta por poner en valor el curso transfronterizo del río Limia. La iniciativa impulsada por la Diputación de Ourense dentro del proyecto Fronteira Esquecida pretende potenciar los recursos naturales y culturales del río para desarrollar una estructura de gestión y promoción conjunta de la zona.





Los visitantes podrán tomar fotografías -con su cámara o teléfono móvil- en 16 puntos de la provincia de alto interés paisajístico con nexo común del río Limia. En 7 de estas localizaciones se instaló un soporte selfi que permitirán al visitante sacarse fotos con su móvil o cámara con total libertad. Estos puntos donde se encuentran los soportes son: el mirador del Xurés (Bande); el área recreativa del complejo de Corgo (Muiños); el mirador de Farnadeiros (Muiños); el mirador do Viso (Lobeira); el mirador de Piteira (Lobios); el mirador do Carballón (Lobios) y el mirador do Pedreiriño (Entrimo).