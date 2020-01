D.O. insiste en su reivindicación: el soterramiento de las vías del tren en el tramo urbano de la ciudad

El grupo municipal de Democracia Ourensana, con su líder y alcalde de Ourense a la cabeza, demanda un AVE soterrado para la ciudad.

Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal de Infraestructuras, Miguel Caride, comparecieron en rueda de prensa para explicar que no apoyarán la reivindicación que defiende la “Plataforma Tren Digno”, que ha convocado una concentración para el próximo martes en la plaza de la estación, en Eulogio Gómez Franqueira, para demandar la modificación del proyecto de la intermodal, si no contemplan el soterramiento de las vías en el tramo urbano de la ciudad.

DO defiende, además, la puesta en marcha del proyecto de la variante exterior ferroviaria.

El alcalde señaló que van a demandar una reunión con responsables de la consellería de Infraestructuras, del Ministerio de Fomento, y de Adif para plantearles su reivindicación.

Las obras de la estación intermodal ya han comenzado, con la construcción de la estación de autobuses y el aparcamiento subterráneo, y Miguel Caride precisó que el Ayuntamiento no puede modificar el proyecto actual, ni pretenden paralizar las obras que actualmente se están llevando a cabo, porque no quieren que se queden a medias, pero demandan que se tenga en cuenta la posibilidad del soterramiento de las vías y no se olvide la construcción de la variante exterior.

Gonzalo Pérez Jácome señaló que desde DO reclaman los mismos derechos para esta ciudad que para otros lugares, donde se ha conseguido que las vías del tren entren bajo tierra, como es el caso de Murcia.

El alcalde precisó que, si no se soterran en Ourense, no se va a solucionar el problema de la división de los barrios de A Ponte y O Vinteún, y por ello insiste que el soterramiento de las vías es una condición “sine qua non” para que Democracia Ourensana apoye una movilización en torno a la estación. Aunque también confesó que lo ve como un proyecto muy difícil de conseguir: "vamos a reivindicar que el AVE sea soterrado, pero también sabemos que es muy difícil que nos lo concedan. Tanto es así, que creo que la única opción de que eso ocurra es de la madre naturaleza, si hay un hundimiento de tierras", comentó Gonzalo Pérez Jácome.