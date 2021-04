El Inorde aprueba ayudas para cooperar con los concellos en la promoción de productos ourensanos

El Inorde destina 50.000 euros a cooperar con los concellos en la promoción de productos ourensanos. Así lo recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense que publica la resolución de este concurso a través del cual el Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico -organismo dependiente de la Diputación- concede ayudas a los municipios para la realización de acciones de promoción correspondientes al ejercicio 2021.

El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, señaló que “un año más el Inorde colabora con los concellos de la provincia en la celebración de actividades que pongan en valor los productos de nuestro territorio” y, en esta ocasión “son 26 los municipios que se beneficiarán de estas ayudas y son todos los que se presentaron a esta convocatoria”.

Entre las actividades beneficiadas de las ayudas se encuentran la Festa do Pulpo de O Carballiño, la Festa do Pemento de Arnoia, la Feira do Viño do Ribeiro o la Festa da Androlla de Viana do Bolo.