Ingresa en prisión Martiño Ramos, el  profesor y exlíder local de En Marea en Ourense extraditado desde Cuba por violar a una alumna

Martiño Ramos Soto, el profesor gallego detenido en Cuba tras fugarse para no cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar a una menor de edad, ha ingresado en prisión este jueves tras ser extraditado. La Policía Nacional ha trasladado a Ramos Soto, exlíder local de En Marea, a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, donde el Juzgado de Instrucción número 44 ha dictado el mandamiento de ingreso en prisión. El condenado se encuentra en una prisión madrileña a la espera de la decisión de los órganos competentes.

Condenado por abusos sexuales con prácticas sádicas

La condena fue impuesta en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense. Se le sentenció a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de manera reiterada y violar a una alumna desde que esta tenía 12 años hasta que cumplió los 16. Según la investigación, el profesor contactó con ella por redes sociales y se aprovechó de su situación de vulnerabilidad familiar. La Sección de Fugitivos de la Policía Nacional informó que los abusos se produjeron mediante prácticas sádicas.

La fuga de uno de los DIEZ más buscados

Tras la condena, Ramos Soto no atendió el auto de entrada en prisión. Su fuga comenzó en julio, cuando se desplazó a Portugal para, desde Lisboa, volar a Brasil. Posteriormente viajó a Perú y, finalmente, a Cuba, donde la policía consideraba que contaba con apoyos. La autoridad judicial emitió una orden de búsqueda nacional el 16 de septiembre, que se convirtió en internacional el 31 de octubre.

Su detención se produjo en noviembre en La Habana, gracias a la colaboración entre ambos países, a pesar de que España no tiene acuerdo de extradición bilateral con Cuba. Ramos Soto, de 50 años y natural de Ourense, figuraba en la lista de los "diez más buscados" de España. El condenado aceptó voluntariamente su traslado para cumplir la pena.

Además de su labor como profesor de educación infantil y primaria, Martiño Ramos Soto es conocido en Ourense por impartir clases de música y por su activismo político, ya que era militante de la extinta En Marea.