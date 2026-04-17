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Un incendio afecta a una nave de transportes en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas (Ourense)

El fuego, que se declaró de madrugada, afectó a sus instalaciones y calcinó dos camiones en su interior 

Varias dotaciones de bomberos trabajaron en la extinción del fuego

Varias dotaciones de bomberos trabajaron en la extinción del fuego

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

Un incendio afectó a una nave de transportes en el Polígono de San Cibrao das Viñas. El fuego se declaró en torno a las 05:00 horas en la nave 246 de la calle número 6 del polígono industrial.

Varias dotaciones de bomberos de San Cibrao y de Ourense participaron en las labores de extinción para sofocar las llamas. El fuego quedó controlado esta mañana.

Se trata de la nave 246 en la calle número 6 del polígono industrial

Se trata de la nave 246 en la calle número 6 del polígono industrial

En el interior resultaron calcinados también dos camiones.

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