Un incendio afecta a una nave de transportes en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas (Ourense)
El fuego, que se declaró de madrugada, afectó a sus instalaciones y calcinó dos camiones en su interior
Ourense - Publicado el
1 min lectura
Un incendio afectó a una nave de transportes en el Polígono de San Cibrao das Viñas. El fuego se declaró en torno a las 05:00 horas en la nave 246 de la calle número 6 del polígono industrial.
Varias dotaciones de bomberos de San Cibrao y de Ourense participaron en las labores de extinción para sofocar las llamas. El fuego quedó controlado esta mañana.
En el interior resultaron calcinados también dos camiones.
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