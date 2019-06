Según los sindicatos, el control horario en el Concello es un "parche" sobre las carencias que tiene la ciudad

“Que el nuevo alcalde de Ourense haya adoptado como primera medida la implantación de un sistema de control horario para los trabajadores municipales, es un parche con el que Jácome quiere echarles la culpa de las muchas carencias que tiene la ciudad”. Lo dijo en una entrevista en COPE Ourense el presidente de la Xunta de Persoal del Ayuntamiento.

Esta mañana, el alcalde de Ourense firmó una providencia para que todas las dependencias municipales elaboren unas hojas de registro y los trabajadores firmen en ellas, especificando a qué hora realizan la entrada y la salida de su jornada laboral.

Para José Manuel Rodríguez, que lo primero que Gonzalo Pérez Jácome haya hecho como alcalde haya sido firmar la providencia para el control horario de los funcionarios, “es una forma de decir “vamos a hacer algo y le vamos a cargar el muerto a los funcionarios”. Las carencias de la ciudad todos sabemos que son otras, que son muchas, y no es el control horario de los funcionarios lo más importante en estos momentos”.

José Manuel Rodríguez asegura que los trabajadores municipales están de acuerdo en implantar un sistema de control horario en todos los departamentos del Ayuntamiento, porque hay una ley que obliga a ello, y porque la mayoría del personal -según precisó- ya lo cumple. Pero recrimina al alcalde que no se haya reunido con los sindicatos para tratar sobre el tema. Y es que el presidente de la Xunta de Persoal del Concello le recuerda a Jácome que es necesaria una negociación previa para implantar medidas como ésa: “Tenemos un Acuerdo Regulador, que hay que cumplir; tenemos una forma de hacer las cosas, y estamos siempre abiertos al diálogo. Y, por lo tanto, creemos que antes de tomar esta medida el señor alcalde tenía que haber llamado a la mesa de negociación a los sindicatos, porque el acuerdo que se tome tiene que pasar, indudablemente, por mesa de negociación. Por ello nos parece que nos ha dado “un poquito de lado” con la primera medida”.

En el Ayuntamiento de Ourense trabajan 583 personas, entre personal funcionario y laboral. José Manuel Rodríguez recuerda que en la plantilla hay 250 puestos vacantes, y que se arrastran problemas desde hace 8 años. Unos problemas que se solucionarían, según dice, aprobando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT): “no salen las ofertas de empleo; no se concretan las funciones; no hay concurso de traslados y parte del personal está en puestos diferentes a los que debería ocupar; y suponemos que lo primordial en este momento sería aprobar la RPT, que sólo está pendiente de aprobación por parte de la Xunta de Goberno. Con ello podrían sacarse adelante los concursos y se podría cuadrar el Presupuesto municipal. Porque va a ser muy difícil aprobar un Presupuesto antes de final de año, si no se convocan los concursos de traslados”.

El presidente de la Xunta de Persoal del Concello de Ourense señaló que los representantes sindicales han sido convocados a una reunión en la Alcaldía el viernes, día 21 de junio, a las 12 de la mañana.