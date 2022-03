La huelga de transportes pone al sector de la pizarra en una situación difícil

El gerente del clúster de la pizarra, Severino González, señaló que debido a la huelga de transportes “las empresas incurren en gastos pero no ingresan nada” y “producimos pero no podemos vender porque nuestros productos no puede salir a la exportación y hay que hacer frente a las facturas sin ingresos”.





En una entrevista en Cope Ourense, Severino González aseguró que el impacto en el sector de la pizarra “es similar a otros sectores” y cree que es necesario una “solución”. Severino González indicó que se están encontrando con varios problemas como “la ausencia de madera para hacer frente a los embalajes y sube el gasóleo”. De hecho, recalcó que el precio de la electricidad y del gasóleo “nos influye mucho” y así “en casos suben un 300% y hay empresas que pagaban 20.000 euros al mes y pasa a pagar 60 y 70.000 euros al mes”. Además reseñó que “hay máquinas en la cantera que consumen casi 1.000 litros de gasóleo al día”





Ante esta situación, indicó que “hay que plantearse los distintos escenarios y adoptaremos las medidas” ya que “no estamos acostumbrados a una inflación tan alta y que los precios se disparen tanto” y “no los podemos repercutir en el extranjero”.





Severino González indicó que a día de hoy “ninguna empresa paró su actividad pero veremos cuánto se aguanta porque las empresas tienen un límite”. “Hay material que tenía que estar en Francia, Inglaterra, Bélgica o Alemania y están aquí porque no pudieron vernir a cargar por lo que la facturación es cero porque no salen los camiones” resaltó el gerente del clúster de la pizarra en una entrevista en Cope Ourense.





El sector pizarrero genera alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos y supone una “dinamización económica para Valdeorras y esta situación se resiente en toda la comarca” recalcó Severino González, quien advirtió que “si no nos pueden suministrar gasóleo empresas tendrán que cerrar ya”