Hoy se cumple el décimo aniversario del pontificado del Obispo de Ourense

Hoy es el décimo aniversario del pontificado del Obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. La ordenación episcopal tuvo lugar el pasado 11 de febrero de 2012. El Obispo de Ourense señaló que “han pasado 10 años en esta Diócesis donde he aprendido a ser Obispo, donde aprendí a querer una Iglesia, una tierra, unas gentes y honradamente no sabría vivir en ningún otro lugar que en la Diócesis de Ourense donde la Providencia Divina me ha elegido para ser Padre, Pastor, Hermano, Maestro, Amigo”





“Una de las cosas más gratificantes que me he encontrado siendo Obispo han sido las visitas pastorales a nuestros pueblos con gente sencilla y buena que quiere mucho y bien a sus sacerdotes y a la Iglesia, y también en el mundo urbano y las villas, pero sobre todo en el mundo rural” recalcó Monseñor Leonardo Lemos.





El Obispo de Ourense indicó que “doy muchas gracias a Dios por la cantidad de personas, sacerdotes, fieles, religiosos, religiosas con los que me he encontrado en estos 10 años y os pido que me tengáis presentes en vuestras oraciones como yo os tengo presente en las mías”