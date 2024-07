Un hostelero de Ourense, a cuadros por lo que se encuentra en la puerta de su bar por las mañanas: "Problema"

Los hosteleros ourensanos de la calle de los vinos se encuentran desde hace tiempo con un problema. Al llegar por la mañana a sus establecimientos, comprueban que les falta parte de la mercancía que están en sus puertas.

Esa situación ocurre porque los repartidores de las bebidas llegan muy temprano y los hosteleros, que cierran sus negocios tarde, no están a primera hora y, al abrir sus puertas, observan que hay huecos en su mercancía. Suso Doval es el propietario del Bar París, situado en la calle Lepanto de las zonas de los vinos de Ourense, y aseguró que es un “problema muy habitual”. “Lo recuerdo ya cuando estaban mis padres al frente del Bar París y es una situación muy habitual” resaltó Suso Doval.





El hostelero indicó que “algunas semanas ocurre más veces y otras menos” por lo que “no sabemos las razones por las que a veces faltan más que otras”

En una entrevista en Cope Ourense, el hostelero manifestó que no encuentran solución porque “o no duermo o no me da la vida y no puedo descansar” y así llega al local y ve que le falta parte de la mercancía. “La cerveza es la reina del hurto y me llegó a faltar media caja de cervezas o un barril de cerveza” destacó Suso Doval, quien añadió que los autores “a veces son algunos que pasan por casualidad y aprovechan que no hay nadie en esos momentos en la zona de los vinos y otras veces son personas que están pendientes de ello”.

Suso recordó que, en ocasiones, se encontró con algunos yonkies que cogían sus bebidas, pero “no les he dicho nada porque me puedo crear un problema” y afirmó que “son tantas veces que faltan las bebidas que uno ya se lo toma en ocasiones a broma”.









REDES SOCIALES

El hostelero ourensano, cansado de esa situación, empezó a subir hace poco tiempo este hurto de su mercancía en sus redes sociales. Suso se sorprendió porque se llevasen hasta cervezas sin alcohol y lo subió y vio que suscitaba muchas reacciones. “Empezaron a hablar de eso y me pidieron que les informase de esto y que subiese semanalmente lo que faltaba en la mercancía y así lo hice” destacó Suso en una entrevista en Cope Ourense.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El Bar París es un lugar emblemático en la zona de los vinos de la ciudad de Ourense. Los padres de Suso lo gestionaron desde los años 80 y ahora es él quien se encarga de todo. Suso traslada ahora a las redes sociales un problema que se vive en la zona antigua de la capital de As Burgas y suscita muchas reacciones entre los ourensanos perplejos ante lo que tienen que vivir.

“Al subirlo a las redes sociales empecé a tener reacciones de la población y me dijeron que subiese más veces lo que me faltaba en la mercancía y así lo esto haciendo” afirmó el hostelero, quien indicó que “empecé a subirlo a las redes sociales hace aproximadamente unos dos meses y medio y, a veces, sirve para bromear ante esta situación que estoy viviendo” resaltando que “no es nueva sino que lo recuerdo cuando ya trabajaba de joven”.

La idea que le llevó a denunciarlo en redes sociales fue “cuando vi que se habían llevado cervezas sin alcohol y me animé a publicarlo tomándomelo a broma”.