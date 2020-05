Homenajeado tras pasar 43 días en la UCI del CHOU por el coronavirus

Voluntarios de Protección Civil de Cualedro-Monterrei homenajearon esta mañana a un vecino de Estevesiños, en el ayuntamiento de Monterrei, Graciano Blanco Balboa, que superó la enfermedad del coronavirus, después de estar más de dos meses ingresado en el hospital provincial. Pasadas las doce del mediodía, y por sorpresa, los voluntarios se desplazaron a su vivienda de Estevesiños, para entregarle “el árbol de la vida, símbolo de lo que luchó por superar la enfermedad”, dijo Diego León, uno de los dos voluntarios que participó en el homenaje.

Acompañado por una de sus inseparables hijas, Graciano Blanco asomó a la entrada de la casa, emocionado porque no lo contaba. “Como tampoco contaba volver a mi casa. Nunca pensé en regresar al pueblo con vida, pero dos hijas y una mujer muy luchadora, me dieron fuerzas para seguir adelante”, afirmó Graciano Blanco, con la voz entrecortada por la emoción y porque todavía se sofoca, debido a la enfermedad, que casi le corta la respiración.

La historia de Chano, que es como le conocen en Estevesiños, comenzó en los primeros días de marzo. Parecía una simple gripe, cuando acudió con fiebre altísima al servicio de Urgencias del hospital comarcal de Verín. “Tenía 40 de fiebre. Sentía que me faltaba el aire, que me ahogaba, pero no me hicieron mucho caso”, lamenta. Dos días ingresado en el hospital de Verín, antes del traslado a la UCI del CHOU. “No me acuerdo de nada, solo de que mis hijas insistieron en el traslado, sino no lo cuento” dice emocionado el hombre que pasó 43 días ingresado en la UCI del CHOU.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para las enfermeras, médicos y el personal del hospital de Ourense”, concluye el hombre que el pasado 8 de mayo sopló 71 velas en una habitación de la planta de Neumología del CHOU. Aunque es diabético, no faltaron los pasteles.