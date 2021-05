¡Ya me han vacunado!

En el recinto de Expourense no se celebra estos días ningún evento ferial, pero son muchas las personas que están acudiendo allí estos días, porque se ha transformado en el gran centro de vacunación contra la COVID-19 de la ciudad de As Burgas.

Esta semana, las personas de 70 a 79 años están recibiendo la segunda dosis, el jueves comenzará la vacunación del grupo de 65 a 69 años, y ya estos días continúa la administración de la primera dosis en la franja de edad de 60 a 65 años. Ahí estoy yo. ¡Y hoy me han vacunado!.

Un mensaje en el teléfono recibido el pasado jueves, señalaba la fecha, la hora y el lugar en el que debía presentarme: "SERGAS VACIONACIÓN COVID: A persoa identificada co CIP... ten cita para VACINACIÓN SARS-COV-2 ás 10:40 do 04/05/2021 en VACINACIÓN COVID-RECINTO FERIAL EXPOURENSE...". Y allá me fui.

En la explanada de entrada había miembros de Protección Civil y Policía Local organizando la llegada de vehículos e indicando a las personas que se acercaban para vacunarse por dónde tenían que acceder a Expourense.

No había colas. La entrada al recinto fue inmediata. En el hall de Expourense un celador me dirigió a una estancia con varios cubículos. De uno de ellos salía una persona recién vacunada y las dos sanitarias que lo habían atendido me indicaron que ya me tocaba a mí. Tras comprobar los datos de mi tarjeta sanitaria y realizarme varias preguntas sobre mi salud, me administraron la dosis de AstraZeneca que me correspondía. Apenas 2 minutos. No se tarda más.

Luego, un reposo de 15 minutos en otra estancia donde hay colocadas medio centenar de sillas y a donde dirigen a las personas recién vacunadas.

Y ya está. De momento... sin molestias.

Ahora toca esperar unas doce semanas hasta la administración de la segunda dosis.