La Guardia Civil de Tráfico localiza a un hombre brasileño con tres órdenes de expulsión

Un ciudadano brasileño que tenía una orden de expulsión del país, y que ya había sido expulsado en 2006 y 2009, fue detectado por agentes de la Guardia Civil de Tráfico durante el control de tránsito de vehículos que realizaron en la tarde de ayer en la autovía AG-53.

Según ha informado el Instituto Armado, los agentes del Subsector de Tráfico de Ourense se encontraban realizando el control por las restricciones de desplazamiento impuestas por el estado de alarma, cuando observaron un vehículo Suzuki Vitara con dos ocupantes en las plazas delanteras, situación que incumple los protocolos de salud pública que establecidos para los desplazamientos en turismos.

Una vez identificado el conductor, "quien no pudo acreditar debidamente el motivo del desplazamiento", procedieron a identificar al acompañante, que alegó no portar tipo de documentación alguno, aunque facilitó algunos datos personales de palabra. Pero, al no ofrecer garantía suficiente, los agentes se desplazaron al domicilio indicado por el individuo.

Cotejados los datos aportados por el ciudadano, según la base de datos de la Policía se constató que tenía una Orden de Expulsión de España en vigor.

Se trata de un hombre de 59 años, procedente de Brasil, que se encontraba en situación irregular, y que ya había sido expulsado con anterioridad del territorio nacional en 2006 y 2009.

Los agentes lo trasladaron a Comisaría, donde la Policía realizó las correspondientes actuaciones en materia de extranjería y, por otra parte, procedieron a la confección de sendas actas de denuncia, a la Subdelegación de Gobierno, por incumplir la obligación de no transitar por la vía pública, salvo los casos previstos como excepción, así como por hacerlo de forma indebida para desplazamientos conjuntos en un solo vehículo.