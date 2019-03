El Grupo Municipal Socialista de Ourense pedirá a la concejal de Infraestructuras que convoque una reunión de la comisión de seguimiento del Plan de Inversiones. El portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, afirma que desconoce el grado de ejecución en el que se encuentran las obras contempladas en el Plan porque el anterior concejal, José Araújo, se fue sin hacer balance de su departamento, y quien le sustituyó en el cargo, Ana Fernández Morenza, tampoco lo ha hecho.

José Ángel Vázquez Barquero compareció en rueda de prensa para criticar la presentación que el lunes hizo el alcalde de los “50 logros” de su mandato. Presentación que calificó de “chirigota” y de “burla hacia todos los ciudadanos”:

“O alcalde fixo unha burda caricatura do seu mandato, na que se burla dos cidadáns. Porque falar de inversións de máis de 300 millóns de euros, é faltarlle ao respecto aos veciños de Ourense: ¿Cómo pode o alcalde falar de logros, cando levamos catro anos sin orzamentos, ou cando o Plan de Urbanismo leva atascado desde o comezo do seu mandato?". Por ello, según Barquero, “a intervención do alcalde só se pode entender no marco do Entroido: das chirigotas e das comparsas”.

El portavoz socialista criticó el abandono, por parte del Concello, en el mantenimiento de infraestructuras viarias públicas y de parques y jardines; también se refirió al desmantelamiento de las políticas sociales; y acusó a gobierno municipal de dejar morir buena parte de las actividades y eventos culturales de la ciudad, como la Banda Municipal, el Outono Fotográfico o el Festival de Cine, éste rescatado por la Diputación.

Barquero criticó la cesión de competencias que ha consentido el gobierno de Jesús Vázquez, que convierte al Ayuntamiento en una “franquicia de la Diputación”. Y recordó que en el último pleno preguntó al alcalde si también le iba a traspasar las competencias en Termalismo, después de que el presidente de la Diputación anunciara que iba a ser el promotor del baleario de As Burgas.