El gobierno de Ourense eliminará este año de la programación del Entroido de Ourense la elección de Rei o Raíña do Entroido. El alcalde de Ourense entiende que es una “figura anacrónica” ya que “los reyes y reinas del carnaval son todas las personas que participan en la fiesta”. “El Entroido no va a entronizar una figura, no es una fiesta de misses y misters, sino una fiesta popular de todo el pueblo y de la que todas las personas son protagonistas” resalta el gobierno de la ciudad de Ourense.