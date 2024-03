El gobierno de Ourense abre expediente a tres trabajadores por acceder a un documento no autorizado

El gobierno municipal abrirá expedientes disciplinarios a tres trabajadores municipales por acceder indebidamente a un expediente no autorizado. Así se le comunicó el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, a los tres empleados tras tener conocimiento de que accedieron y descargaron documentación de un expediente en tramitación en el Concello de Ourense relativo a una denuncia por acoso laboral realizada por un trabajador frente a un jefe de servicio, según señala el gobierno municipal. Este expediente está sin resolver y no tenían autorización para acceder.





“Funcionarios que no cumplen en tiempo con sus expedientes acceden en cambio a otros que no le competen y para los que no están autorizados” destacan desde el gobierno municipal.