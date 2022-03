El Gobierno invertirá 19 millones de euros para mejorar el regadío de A Limia

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, y el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias ( SEIASA), Francisco Rodríguez Mulero, anunciaron este martes la “inversión histórica para Galicia” de más de 19 millones de euros para modernizar los regadíos de la comarca de la Limia, con cargo a la Fase II del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En un encuentro con las comunidades de regantes de la Limia celebrado en la Delegación del Gobierno, José Miñones calificó esta mejora como un proyecto “de vital importancia para el sector primario” de Galicia y, en especial, de la provincia de Ourense. El delegado avanzó además que la esta inversión se sumarán 12 millones de euros mas que el Ministerio de Agricultura acercará para la limpieza de los canales de la Limia y de los caminos, con el objetivo de mejorar la gestión y reducir la afición medioambiental.

Al encuentro acudieron también el subdelegado en Ourense, Emilio González; el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga Díaz; y el conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez. El delegado destacó que esta “inversión histórica” servirá para mejorar el aprovechamiento para el regadío de 42 captaciones de agua subterráneo, y “apoyar así a los productores de esta importante zona de cultivo en Galicia”.

Los participantes en la reunión analizaron el proyecto, que fue preseleccionado para su ejecución por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de SEIASA, con cargo a los fondos de la Fase II del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación.

Eficiencia hídrica y energética

El proyecto tiene un presupuesto aproximado de 15,9 millones de euros (IVA no incluido) y afecta a las comunidades de regantes de Lamas-Ganad, Alta Limia, Corno do Monte y San Salvador de Sabucedo. Su objetivo es la mejora de la eficiencia hídrica y energética de estos regadíos, incluyendo la construcción de instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo, acordes con los requerimientos para la aplicación de los fondos europeos Next Generation.

Por su parte, el conselleiro de Medio Rural, José González, señaló que el inicio de estas obras está únicamente pendiente de las preceptivas autorizaciones por parte de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, por lo que reiteró la petición al Gobierno del Estado para que agilice los trámites necesarios.

















