El geodestino O Ribeiro-Carballiño se promociona con la Ruta do Viño do Ribeiro

La promoción de la comarca de O Ribeiro es el objetivo de las actividades que llevará a cabo durante este año la Ruta do Viño do Ribeiro bajo la marca “O Camiño do Viño. Ruta do Viño do Ribeiro”.

El Consello Regulador de la DOP Ribeiro, la Asociación ruta do Viño do Ribeiro, el Xeodestino O Ribeiro-Carballiño y la Diputación de Ourense se han unido colaborando en un frente común que apuesta por la revitalización de la comarca vitivinícola del Ribeiro y potenciarla como destino enoturístico.

En la presentación del programa de actividades, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar recordó que el Ribeiro "es el vino por excelencia de Galicia; fue el primer vino que se internacionalizó de esta Comunidad, y se trata de la segunda denominación de origen más antigua de España". Además, dijo Baltar, "en la comarca de O Ribeiro no sólo destaca el vino, sino su riqueza patrimonial, el termalismo y la riqueza arquitectónica de todos sus concellos", y resaltó las posibilidades que se abren para esta provincia con la próxima llegada del AVE en vísperas de la celebración del Xacobeo 2021.

Juan Manuel Casares, Manuel Baltar y Francisco José Fernández Pérez.

El presidente del Xeodistino O Ribeiro-Carballiño, José Francisco Fernández, recordó la importancia de la figura de los "arrieiros" en la configuración de los caminos de destino del viño do Ribeiro, y señaló que "con el "Camiño do Viño" se trata de dar valor al territorio, al paisaje, y también a los recursos arquitectónicos, culturales y termales".

Las actividades que se van a desarrollar durante este año consistirán, según explicó el presidente de la Ruta do Viño do Ribeiro, Juan Manuel Casares, en "una campaña promocional en las redes sociales; una presentación en la Porta de Mazarelos, que es el lugar histórico por el que entraba el vino en Santiago de Compostela; una misión inversa de escritores y periodistas especializados; y la celebración de la VIII Xornada de Portas abertas das Rutas do Viño de Galicia, que promueve la Axencia de Turismo de Galicia".

